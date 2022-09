“Dica Duca” apre la stagione del Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Pronta ad iniziare la Grande Stagione del Teatro Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia. E l’apertura della stessa è stata affidata a “Dica Duca”, spettacolo scritto e diretto da Simone Luciani, che andrà in scena sabato 1 ottobre alle ore 21:00 e, in replica, domenica 2 alle 19:00.

Sinossi

“Fine della prima guerra mondiale, Roma. La grande dinastia dei Duchi degli Ulivi è ormai decaduta, e il pater-familias Adelmo vive alla giornata assieme al fidato (e non pagato) maggiordomo Mario. Sua madre, l’austera e devota papista Adelaide, trova la soluzione ai loro problemi finanziari combinando un matrimonio tra suo nipote, Alberto (appena tornato dalla guerra) e una lontana cugina americana la cui madre, emigrata tempo prima, ha sposato un ricco imprenditore, mister Diamond. Il problema nasce dalla volontà di Alberto di non sposarsi: egli è infatti tornato dal campo di battaglia con un caro amico, tale Conte Tonino, in realtà un povero contadinotto di cui il giovane Duca è innamorato. I due progettano di fuggire in America, ma prima devono trovare di che pagarsi il viaggio. La scelta cade sull’unico bene ancora in possesso degli Ulivi, ovvero certe posate d’argento istoriate da Benvenuto Cellini…”

Cast: Simone Luciani, Patrizio De Paolis, Rosaria Caruso, Sara Gianvincenzi, Matteo Tusculano, Daniele Bonamano.

Info al 328 1224154. Orari botteghino: Lunedì – venerdì, dalle 17:00 alle 20:00.