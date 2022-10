“Delitto a Le Due Rose” al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Uno spettacolo nuovissimo sta per calcare le tavole del Teatro Nuovo Sala Gassman: “Delitto a Le Due Rose”; un giallo, scritto e diretto da Luciano Alberici, che andrà in scena sabato 22 ottobre alle 21:00 e – in replica – domenica 23 alle 19:00. Sul palco: Benedetto Baldini, Antonella Perondi, Ana-Maria Lupuleasa, Davide Cantarini, Bice Bolla, Sergio Fulvio, Simona Gaudenzi, Emilia Girolami, Francesco D’Acunzio, Vincenzo Sperandei. Con la partecipazione di Maida Sbragaglia (voce fuori campo).

Sinossi: “Un Agriturismo; dipendenti ed ospiti dal passato non sempre lineare; un’Ispettrice di Polizia che non molla. Chi per denaro, chi per vendetta, chi per amore e chi per gelosia: tutti quanti potevano avere un buon motivo per uccidere Alessandra, la proprietaria, ma solo uno si è tradito. La proprietaria e titolare dell’Agriturismo “Le Due Rose”, la signora Alessandra Argentieri, viene trovata cadavere sotto il terrazzo del suo alloggio che affaccia direttamente sul giardino dell’Agriturismo. A prima vista, anche su parere del medico legale che ha svolto la ricognizione esterna del cadavere, sembrerebbe trattarsi di infarto, ma il Sostituto Procuratore incaricato del caso. vuole vederci chiaro ed affida all’Ispettore Annarita Tufano, da poco in forza alla Polizia Giudiziaria della Procura di Viterbo le indagini di rito: malore, incidente, suicidio o delitto? Difficile fare luce su un episodio che al momento appare privo di autore e di movente. I primi dubbi cadono sui dipendenti, ma anche gli ospiti presenti al momento dell’incidente attirano l’attenzione dell’Ispettrice che dopo alcuni accertamenti scopre che tutti potevano avere un buon motivo per volere la morte della signora Alessandra. Si tratta quindi di capire cosa abbia spinto l’assassino ad uccidere: rancori, vendetta, gelosia, denaro …? …come? e soprattutto chi?”.

Un intrico da dipanare che non mancherà di interessare e coinvolgere i convenuti in sala.

Orario botteghino: dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 20:00. Info al 328 1224154.