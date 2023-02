“Danzando…cantando” venerdì al Teatro Traiano

CIVITAVECCHIA – Tutto pronto al teatro Traiano di Civitavecchia per venerdì sera 24 febbraio, quando andrà in scena “Danzando… Cantando…”. La serata di musica e danza vedrà l’esibizione di allieve e allievi di otto scuole del comprensorio, con i cantanti Irina Arozarena, Luca Petronilli e Sabrina Marciano, una dei protagonisti del musical “Mamma mia”, attualmente in tour per l’Italia.

Lo spettacolo, giunto alla diciassettesima edizione, è a favore dell’AIL Roma ODV e dedicato a Marcello Malservigi. Organizzato da Il Mosaico, il coordinamento danza è curato da Elisabetta Senni, mentre è di Giulio Castello la direzione artistica. Presenta Nicoletta Scirè.

«Vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale per la costante sensibilità alle istanze dell’arte e della solidarietà» hanno dichiarato gli organizzatori, «dal sindaco Tedesco all’assessore alla Cultura Simona Galizia e all’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli».

Per informazioni telefonare al 333 670 9020.