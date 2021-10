CIVITAVECCHIA – Sabato 23 Ottobre 2021, alle ore 18:00, presso la sede dell’Associazione “Il Conservatorio” di Civitavecchia, in Via Lesen 10, avrà luogo l’incontro culturale intitolato “Dante in love nella Divina Commedia”.

Ideazione: Fausto Fasti

Regia: Mastrofilippo Anna Grazia

Collaborano: Colombo Maria e Peris Giancarlo

INGRESSO LIBERO CONTINGENTATO (in base ai posti distanziati rimasti liberi).