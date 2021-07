Dal 15 al 19 luglio la VII edizione del “Santa Marinella Short Film Festival”

SANTA MARINELLA – Dopo un anno difficile per tutti, nella settimana dal 15 al 19 Luglio al via la VII edizione del “Santa Marinella Short Film Festival”, una kermesse cinematografica con cinque giorni di anteprime, ospiti, omaggi alla storia del cinema, defileè, esibizioni canore e di danza, per attirare un folto pubblico di appassionati e fans del cinema. Una manifestazione voluta e realizzata dall’associazione culturale Santa Marinella Viva, in collaborazione con l’associazione ArcheoTheatron, con lo scopo di consolidare il Festival nel litorale di Roma Nord per valorizzarne il territorio.

L’evento è promosso dalla Regione Lazio e patrocinato dal Comune di Santa Marinella e dal Comitato Fellini 100.

Rispetto agli anni precedenti, questa VII edizione del festival assume una novità nella struttura organizzativa, che vede l’ingresso di un gruppo di giovani al timone dell’evento. La decisione di affidare alla giovane squadra l’organizzazione dell’evento, nasce dalla volontà di coinvolgere i ragazzi per sviluppare idee innovative e iniziare un passaggio di consegna ai giovani del nostro territorio.

Una giuria di qualità per decretare il cortometraggio vincitore dell’Apollo d’Oro 2021, tra i 21 Paesi del mondo che si sono iscritti. Anche quest’anno la giuria sarà capitanata dal critico cinematografico e giornalista della Radio Vaticana Rosario Tronnolone, dal Maestro Agostino De Angelis attore e regista di teatro, dal regista cinematografico Mario Parruccini e dalle new entry Carmen Minieri presidente dell’associazione culturale “Le Voci” ed Enrico Ravegnani del Film Festival di Ferrara.

PROGRAMMA:

Nella prima serata del 15 Luglio, partirà con l’iniziativa “Cinema nelle biblioteche”, curato dal critico Luigi Lozzi, saranno dedicati a ricordare l’opera del regista Peter Del Monte (recentemente scomparso), uno sguardo retroattivo, una sessione antologica e critica con l’ausilio di parenti e colleghi, condotta dalla Direttrice della Biblioteca di S. Marinella Cristina Perini.