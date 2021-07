Concorso “Lo spaventapasseri più originale” il 4 luglio al Museo della Civiltà Contadina di Anguillara

ANGUILLARA – Si tratta di un concorso dedicato al fantoccio che da sempre scaccia dai campi gli stormi di uccelli che tornano dopo la migrazione e minacciano il frutto del duro lavoro del contadino.

Un personaggio “amico” dell’agricoltore che campeggia nel podere e fa mostra di tutta la sua bruttezza così da scongiurare l’attacco dei volatili.

Una tradizione contadina tuttora valida in cui si rinnova anche l’estro del contadino che si dedica alla costruzione dell’uomo di legni e di stracci.

Si può partecipare come singoli ed associazioni realizzando anche in loco, con propri materiali o con quelli messi a disposizione dall’associazione, un proprio spaventapasseri che sarà esposto lungo un percorso nel centro storico di Anguillara.

Ogni spaventapasseri realizzato vedrà abbinato a una scheda realizzata a cura del Parco sulle specie di uccelli presenti nell’area protetta.

Una giuria composta da artisti a giudizio insindacabile assegnerà un primo premio consistente in un buono pranzo per due persone in un ristorante locale.

Il Concorso “Lo spaventapasseri più originale” è inserito nel Calendario Giorniverdi – Vivi i Parchi del Lazio e si avvale del patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia.

Appuntamento: domenica 4 luglio ore 10 – Gratuito – Prenotazione al 360/805841 associazionesabate1@tiscali.it