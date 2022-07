Concerto Omaggio a Ezio Bosso al Castello di Santa Severa

SANTA MARINELLA – Prosegue il festival promosso dalla Regione Lazio “Estate 2022 – Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa” con un concerto evento dedicato al Maestro Ezio Bosso!

TR_Piano Trio è l’unico trio ufficialmente riconosciuto ed autorizzato dalla famiglia di Ezio Bosso ad eseguire le più famose composizioni del Maestro. TTR, è l’acronimo di “Things That Remain”, espressione iconica di Ezio Bosso che intitola una delle sue ultime opere:

“And The Things That Remain è il titolo di un trio per violino, violoncello e pianoforte che ho scritto poco tempo fa. Riguarda quel pensiero, quella domanda che a un certo punto ci facciamo, inevitabilmente: cosa resta di tutto alla fine, cosa resta dopo? Cosa rimane di noi e cosa ci è rimasto?”.

Il trio è composto dai migliori musicisti selezionati dallo stesso Ezio Bosso: il violinista David Romano (Spalla dei secondi violini dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia), il violoncellista Diego Romano (Secondo Violoncello con obbligo del Primo dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) e il pianista Mario Montore (tra i migliori cameristi a livello internazionale, vincitore di più di 40 concorsi solistici).

Un concerto evento in memoria del Maestro Ezio Bosso, in cui il TTR_Piano Trio eseguirà le opere più famose rimanendo fedele all’approccio tecnico e interpretativo richiesto dal compositore, facendo così rivivere il suo Spirito tramite la sua Arte.