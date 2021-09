“Concerto di fine estate” in Cattedrale con la Banda Ponchielli

CIVITAVECCHIA – Domenica 26 settembre, alle ore 19:15, presso la chiesa Cattedrale di Civitavecchia, la Banda Comunale Ponchielli presenterà il “Concerto di Fine Estate” in occasione della festa del santo civitavecchiese Vincenzo Strambi.

Il concerto sarà articolato in due distinte parti: la prima dedicata alla musica classica che comprenderà un omaggio al grande compositore Giuseppe Verdi nella ricorrenza del 120° anno dalla sua morte; in questa prima parte il pubblico potrà ascoltare famosi brani verdiani come la marcia trionfale dall’opera Aida, il famoso preludio della Traviata, La Vergine degli Angeli che vedrà al suo debutto come soprano la giovane flautista Alice Gavagnin, il coro Va Pensiero del Nabucco; ma non solo Verdi, anche Bizet e Puccini con il Nessun dorma proposto dal solista Pasquale De Gennaro saranno protagonisti di questo primo tempo.

La seconda parte vedrà un programma più leggero ma non per questo meno impegnativo, tutto basato su celebri colonne sonore, da Nuovo Cinema Paradiso a Exodus song, fino a giungere al finale con la colonna sonora dal film Pearl Harbour di Hans Zimmer.

Insomma una serata da non perdere all’insegna della bella musica.