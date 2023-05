Con Nuova Acropoli alla scoperta del tempio di Demetra a Vetralla

Domenica 21 maggio non perdete la “Passeggiata teatralizzata al Tempio di Demetra” a Vetralla organizzata da Nuova Acropoli. Il piccolo tempio conserva ancor oggi un grande fascino: è incastonato nella pietra, ed è legato al culto della Demetra-Vei-Cerere, venerata come Dea Madre e propiziatrice del raccolto ma anche delle nascite.

Dopo una breve passeggiata nella Macchia delle Valli di Vetralla, potrete rivivere il mito di Demetra, una madre alla disperata ricerca della figlia Persefone, che Ade, con l’inganno, ha portato con sè nel regno dell’oltretomba. Solo un accordo con il potente Zeus permetterà alla giovane e alla madre di poter stare nuovamente insieme, riportando sulla terra la crescita delle messi interrotta dal dolore di Demetra stessa.

Questo mito, che in chiave simbolica parla non solo del ciclo delle stagioni, ma di vita, di morte e di rinascita, ci accompagnerà nella visita al piccolo santuario rupestre. A seguire, ci si sposterà nella vicina Viterbo, per una passeggiata nel cuore della città o, per chi lo vuole, per la visita libera al Museo Nazionale Etrusco.

L’appuntamento per la partenza è alle ore 8 al Maury’s di Ladispoli in via Glasgow 60; si raccomanda abbigliamento comodo e adatto alla stagione e il pranzo al sacco. Rientro a Ladispoli nel pomeriggio. Necessaria prenotazione al 348 5656113 o scrivendo a ladispoli@nuovaacropoli.it