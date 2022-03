Con “A teatro in famiglia” sboccia la primavera alla Cittadella della Musica

CIVITAVECCHIA – Prende il via la primavera culturale alla Cittadella della Musica di Civitavecchia, con la rassegna “A teatro in famiglia”. L’orario è quello più adatto ai bambini, le 17,30; le date: sabato 5 e domenica 27 marzo.

Si comincia questo sabato con la Compagnia Teatro verde che propone “Il circo in valigia”, di e con Gianluigi Capone, che tirerà letteralmente fuori dal bagaglio dell’attore gli oggetti per inventare un circo insieme al giovanissimo pubblico: «Un gioco poetico e divertente con acrobazie, giocolerie e musica dal vivo».

Domenica 27 marzo la Fondazione Aida presenterà invece “Suoni in rivolta”, scritto e interpretato da Alice Canovi, che sarà in scena con Riccardo Carbone, mentre le musiche sono della stessa Canovi e di Gerardo Carbone. Nello spettacolo, che ruota attorno alla Maga Stornella e al suo fedele aiutante Wolfgango (bis bis bis nipote del grande Mozart), i bambini saranno coinvolti nella ricerca dei suoni, così da esser presi per mano e accompagnati sapientemente nel mondo della musica.

I biglietti per i due spettacoli di “A teatro in famiglia” (biglietto unico 5 euro) possono essere acquistati presso il botteghino del Teatro Traiano di Civitavecchia (c.so Centocelle 1) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; la biglietteria è aperta anche nei giorni di spettacolo. Info: Tel. 0766 370011.

Chi acquista su Ticketone può ritirare il biglietto presso il Teatro Traiano fino a mezzora prima dello spettacolo, oppure, per i ritardatari, direttamente presso la Cittadella della Musica.