Cna e IIS Marconi presentano i risutati di “Scuola e artigianato: un progetto per il futuro”

CIVITAVECCHIA – “Scuola e artigianato: un progetto per il futuro”. E’ il titolo del progetto che CNA ha realizzato a Civitavecchia insieme con l’Istituto di Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi”, grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra il mondo della Scuola e quello dell’impresa.

L’esperienza ha visto protagonisti 28 studenti della Classe 3a A Meccanica, che, dopo aver partecipato, in aula, a incontri con esperti in economia e in informatica, hanno frequentato un corso di formazione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e sono stati ospitati per uno stage nelle officine di meccatronica.

A conclusione di questo percorso, mercoledì 29 gennaio, alle ore 10,30, presso l’Aula Magna dell’Istituto (Via Ciro Corradetti, 2), si terrà un incontro, al quale interverranno il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, l’Assessore al Commercio del Comune di Civitavecchia, Claudia Pescatori, il Dirigente dell’Istituto, Nicola Guzzone, con la Docente Karen Colosi, il Presidente della CNA di Civitavecchia, Alessio Gismondi, e il coordinatore del progetto per CNA, Attilio Lupidi.