Civitavecchia Summer Village: è l’ora del “Cardio Vasco Rock”

CIVITAVECCHIA – Sale l’attesa per l’evento del “Cardio Vasco Rock”, l’8 agosto una Super Jam Session esclusiva, che vedrà sul palco del Civitavecchia Summer Village contemporaneamente, Diego Spagnoli, Leo Persuader e la cover band “I Komandanti”.

In attesa del Vasco Non Stop Live 2022, con il “benestare” del grande Vasco Rossi, il Civitavecchia Summer Village ha il piacere di ospitare sul palco, per la prima volta insieme, il famosissimo performer Diego Spagnoli, presentatore ufficiale dei concerti del “Komandante”, nonché suo stretto collaboratore da più di 30 anni.

Insieme a Spagnoli, si alterneranno sul palco “I Komandanti”, una delle principali cover band ufficiali di Vasco che con la tappa di Civitavecchia continua il tour in Italia con numerosi sold out; con loro l’istrionico performer Leo Persuader, amico di Vasco Rossi da sempre, che con il suo Dj set fa letteralmente saltare il pubblico dalle “sedie”!

Sotto la direzione artistica di Cristian Viola, questo live show prodotto da Mirko Tisato e Vincenzo Esposito è pronto a far divertire ed entusiasmare i numerosissimi fan di Vasco Rossi del comprensorio e non solo.

L’evento è a titolo gratuito fino ad esaurimento posti disponibili, prenotazione su Billetto.it

Secondo le normative anticovid, l’ingresso è consentito solo a chi è in possesso del Green Pass e di un documento di riconoscimento.