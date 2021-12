“Civitavecchia in festa”: il cartellone entra nel vivo

CIVITAVECCHIA – Grande successo per le manifestazioni di “Civitavecchia in festa”, e ora il cartellone di Natale 2021 entra nel vivo con gli spettacoli in programma per questo fine settimana.

Sabato 11 dicembre si comincia con i “Giochi di una volta” – a cura di Prestige Eventi – che dalle 16 alle 19 animeranno per i più piccoli il piazzale del Pincio all’insegna del tema “Nonno, insegnami a giocare”.

A partire dalle ore 17 le vie della città saranno invase dalla musica della street band “Lestofunky”.

Alle ore 18, presso la Sala Morricone della Cittadella della Musica, saranno le “Atmosfere Natalizie” ad allietare i civitavecchiesi, un evento a cura di Unitre: “Canti e scene di vita familiare” con il coro “Unicanto” diretto dal maestro Riccardo Schioppa e con il Laboratorio Teatrale diretto dalla prof.ssa Anna Baldoni.

Per questo spettacolo, i coupon gratuiti potranno essere ritirati presso i botteghini del teatro Traiano a partire da giovedì 9 dicembre, presentando il Super Greenpass.

Domenica 12 dicembre alle ore 18 un nuovo appuntamento alla Sala Morricone della Cittadella della Musica con il “Festival del Mare”, contest canoro organizzato dal Movimento per la Vita di Civitavecchia, in collaborazione con il Comune di Civitavecchia. Anche per questo spettacolo i coupon gratuiti sono a disposizione al botteghino del Teatro Traiano.

Nel frattempo, a partire dalle ore 17, lo spettacolo di animazione “Gigi Roller Clown” attraverserà le vie cittadine per tutti i bambini civitavecchiesi.

In caso di condizioni meteo avverse gli eventi all’aperto saranno effettuati sotto i portici di C.so Marconi.

Infine l’evento che si sarebbe dovuto tenere il 5 dicembre scorso in Cittadella della Musica, poi sospeso a causa di un blackout di energia elettrica, sarà riproposto in data disponibile della compagnia: la data verrà comunicata a breve da ATCL.