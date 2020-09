Chiude l’Estate Caerite 2020: due concerti per salutare la stagione estiva

CERVETERI – Si chiude l’Estate Caerite 2020 con gli ultimi due eventi musicali, che chiudono una rassegna all’insegna del rispetto delle normative anti-covid, non per questo priva di qualità e prestigio. Dopo le emozioni vissute con Daniele Silvestri, Ascanio Celestini, Max Giusti, Micol Arpa Rock, Antonello Costa e tanti altri artisti, arrivano a Cerveteri le Suggestioni Felliniane del Complesso Strumentale Amici della Musica di Allumiere e i Concerti alla scoperta dei Luoghi Straordinari di Genius Loci.

A presentare le serate è l’Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano, che dichiara: “Dopo il successo di questa atipica ma prestigiosa stagione estiva che ha visto tanti celebri artisti esibirsi in un Parco della Legnara dall’assetto completamente diverso, con ingressi contingentati e posti distanziati, chiudiamo ufficialmente l’Estate Caerite 2020 con questi due ultimi raffinati eventi. Il 10 Settembre alle ore 21.00 il Gruppo Bandistico di Allumiere ‘Amici della Musica’ si esibirà in Piazza Santa Maria mentre il 12 Settembre la Necropoli della Banditaccia ospiterà la musica di Genius Loci”.

Il primo concerto “Suggestioni Felliniane” celebra i 100 anni della nascita di Federico Fellini, considerato uno dei maggiori registi della storia del cinema. Il maestro Rossano Cardinali dirigerà gli eccezionali musicisti del Complesso Bandistico di Allumiere in uno dei luoghi più rappresentativi della città, Piazza Santa Maria. L’ingresso allo spettacolo è gratuito fino ad esaurimento posti. Gli ingressi saranno contingentati, sarà misurata la temperatura corporea e ci sarà l’obbligo della mascherina fino al raggiungimento del proprio posto a sedere.

Il secondo evento facente parte della rassegna “Concerti alla scoperta di Luoghi Straordinari” in collaborazione con MArteLive, si svolgerà all’interno di uno dei luoghi più suggestivi del territorio, la straordinaria Via degli Inferi nel sito UNESCO della Necropoli della Banditaccia. Anche l’ingresso a questo evento musicale, che partirà alle 18.00, sarà gratuito. Ci sarà l’obbligo della mascherina fino al raggiungimento del proprio posto, sarà misurata la temperatura corporea e non si potrà accedere qualora risultasse superiore ai 37,5°C. L’evento serale sarà solo l’epilogo di una giornata definita da Genius Loci “archeo-musicale. Dalle 16.00 di sabato 12 Settembre sarà infatti possibile partecipare alla visita guidata alla Necropoli durante la quale l’etruscologa Alessandra Petra darà vita ad una vera e propria lezione sulla vita quotidiana in epoca etrusca. La prenotazione è obbligatoria al seguente link https://marteticket.it/eventi/tag/71-genius-loci.

“Voglio ringraziare l’amministrazione comunale e tutti gli uffici che hanno reso possibile la realizzazione di un’ Estate Caerite del tutto diversa dagli anni precedenti, con un cartellone di prestigio e un Parco della Legnara ordinato e sicuro. Siamo orgogliosi di aver realizzato una stagione estiva tra le migliori del territorio e del successo ottenuto frutto di una grande collaborazione da parte della cittadinanza che ha preso parte alla kermesse estiva con intelligenza, attenzione e rispetto di ogni regola”, conclude l’Assessore Battafarano.