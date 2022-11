“Chiacchiere, inciuci ed altri misfatti”: al Granari Off arrivano gli Yolanda boys

CIVITAVECCHIA – Weekend dedicato al cartellone delle compagnie locali al Granari Spazio Off. Torna infatti sul palco cittadino la Compagnia Anta & Go, con gli Yolanda Boys, sabato 5 novembre alle ore 21:00 e domenica 6 novembre alle ore 18:00 con “Chiacchiere, inciuci ed altri misfatti”, giallo comico in due atti liberamente tratto da “Rumors” di Neil Simon.

La commedia, con l’adattamento e la regia di Iolanda Zanfrisco, tra intrighi, bugie , pettegolezzi misfatti ed equivoci, racconta, con sottile comicità e con dialoghi incalzanti i convulsi tentativi dei rappresentanti della benpensante alta borghesia romana di sottrarsi agli scandali e rischiare di perdere privilegi economici e sociali.

SINOSSI

Nella casa del vicesindaco di Roma, un colpo di pistola rompe l’atmosfera patinata che precede una festa di anniversario di matrimonio in perfetto stile alto borghese. Il padrone di casa viene trovato sanguinante nella sua stanza da letto. Il tanto imprevisto quanto drammatico evento genera una imbarazzante e sgradevole situazione, che viene gestita dagli otto invitati in maniera grottesca, dove tensioni e timori contribuiscono ad evidenziare la fragilità e le nevrosi di ciascuno di essi. La commedia si sviluppa in due atti dove predomina una costante comicità surreale che diverte lo spettatore, lasciando al tema del “giallo” un ruolo marginale di soggetto di fondo. La freschezza e l’esplosività di questo testo, insieme al continuo movimento degli attori, quasi sempre tutti insieme sul palcoscenico, vi terranno con il fiato sospeso fino alla fine! Per prenotazioni ed altre informazioni è necessario utilizzare la piattaforma Billetto, cercando il nome dello spettacolo o quello del Granari Spazio Off”.