“Chattiamo” inaugura il Teatro dei ragazzi al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Giovedì 14 e venerdì 15 ottobre alle ore 21.00 al Nuovo Sala Gassman, avvio del Cartellone del Teatro Ragazzi.

Protagonisti saranno tutti giovani attori under 25 provenienti dai Corsi della Blue in the Face che porteranno in scena, mese per mese, ben 8 spettacoli. Si comincia con “Chattiamo”, scritto da Simone Luciani e per la regia di Chiara Tranquilli. Sul palco, oltre a quest’ultima: Riccardo Spadone, Mirko d’Alberto, Filippo Granati, Daniele Bonamano. Scenografie di Luca Garramone. Un testo che parla di amicizia, amore e accettazione dell’altro.

Una commedia divertente per iniziare con il sorriso. Titolo di ingresso: 5 euro. Abbonamento ricomprendente tutti gli 8 spettacoli: 35 euro. Info e prenotazioni al numero di cellulare 328 1224154 o tramite la seguente e-mail: botteghino@nuovosalagassman.com