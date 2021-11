Cerveteri, venerdì comincia la nuova edizione di CaereMusica con il ‘Mozart Effect’

CERVETERI – A Cerveteri torna CaereMusica, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri e organizzata dal Consigliere comunale Mauro Porro, docente e compositore di musica. Sono 8 gli appuntamenti in programma, otto concerti di assoluta qualità con artisti di fama nazionale tra i più apprezzati all’interno del panorama artistico italiano e non solo. Si comincia Venerdì 12 novembre, alle ore 21:30 con il recital pianistico “Mozart effect”, con Sebastiano Brusco, virtuoso del pianoforte, uno spirito libero degli 88 tasti bianchi e neri.

Tutti i concerti di CaereMusica, in programma tutti nei locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria. sono ad ingresso gratuito. Nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass. Ai fini di garantire il contingentamento del pubblico è obbligatoria la prenotazione. Si può prenotare chiamando o scrivendo un messaggio al numero 3346161081.

“Sono orgoglioso di poter riproporre anche in questa stagione autunno-inverno una rassegna di qualità come CaereMusica – dichiara il Consigliere comunale Mauro Porro – nel corso degli anni è diventato un punto fermo dell’offerta culturale della nostra città, iniziata con un pubblico quasi di nicchia ma che concerto dopo concerto, anno dopo anno, si è trasformata in un evento sempre più atteso per tutti gli amanti della musica. Come sempre, nella nostra città, all’interno dei locali di Sala Ruspoli, ospiteremo artisti di prestigio, con carriere importanti e collaborazioni di grande calibro. Nel pieno rispetto delle normative anti-covid vigenti, sarà obbligatorio il Green Pass e osservare alcune misure, per questo chiedo al pubblico la massima puntualità. Saranno otto serate di grande qualità e cultura. Come ogni anno, vi aspetto numerosi!”.

Appuntamenti successivi, venerdì 19 novembre, con l’IGT Saxophone Quartet, venerdì 26 novembre con il duo Tabbush – Lapresentazione, un concerto voce e pianoforte, venerdì 10 dicembre con il DuoLeonardo. La rassegna prosegue venerdì 17 dicembre con il CiccareseTrio con il concerto “Orizzonti”, un concerto flauto, clarinetto e fisarmonica dedicato a Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Gardel, Cadicamo e Kovacs.

Musica anche prima di Natale, martedì 21 dicembre con un concerto violino e pianoforte. La rassegna poi ricomincerà nel 2022 con due nuove date, venerdì 7 e sabato 15 gennaio.

“Come già annunciato anche in autunno e in inverno le attività culturali a Cerveteri non si fermano – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – CaereMusica è oramai una certezza all’interno del nostro cartellone artistico. Con l’occasione ci tengo a complimentarmi con il Consigliere comunale Mauro Porro, che con passione e amore per la musica continua a portare avanti con minuziosa cura e attenzione questa rassegna che anno dopo anno acquisisce spessore e importanza”.