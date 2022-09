CERVETERI – Sabato 24 settembre alle ore 17:00, presso la Sala Ruspoli di Cerveteri, Scuolambiente presenta il libro “L’Equilibrista” di Marco Leopardi.

Il libro è un racconto autobiografico nel quale l’autore, regista e documentarista, racconta in modo diretto e sincero la malattia della moglie che viene colpita, giovanissima, dalla SLA. Tutto cambia e mantenere in equilibrio i pezzi della loro vita sconvolta non è facile. Marco Leopardi racconta un punto di vista poco conosciuto, quello delle persone che assistono chi si ammala tra difficoltà, ricerca di cure, incomprensioni, sensi di colpa.

La presentazione, con il patrocinio del Comune di Cerveteri e la partecipazione della Vicesindaco e Assessore alla Cultura Federica Battafarano, sarà a cura dell’editore Luigi Lorusso, della professoressa Giovanna Caratelli e dello stesso autore. Durante la serata, introdotta da Maria Beatrice Cantieri, presidente dell’Associazione Scuolambiente, verrà anche proiettato un estratto del documentario “Il maratoneta” girato da Marco Leopardi, su Luca Coscioni e su Sabrina Di Giulio, moglie appunto dell’autore.

Sabrina Di Giulio, infatti, nonostante la malattia, è stata un’attivista di spicco dell’associazione Luca Coscioni, impegnata a difendere i diritti dei malati e la libertà della ricerca scientifica. Un appuntamento quindi significativo per una storia dolorosa e coraggiosa che vuole essere invito a non arrendersi mai.