Cerveteri, rassegna Monica Vitti: sabato è il turno di “Deserto Rosso”

CERVETERI – Un Leone d’Oro al miglior film al Festival di Venezia, un Kansas City Film Critics Circle Award per il miglior film straniero e un Nastro d’argento alla migliore fotografia.

Prossimo film in programma nella rassegna cinematografica dedicata a Monica Vitti ideata e diretta dal Professor Michele Castiello, Docente di Storia del Cinema di UPTER ROMA, è “Deserto Rosso”, nono lungometraggio diretto da Michelangelo Antognoni, il primo a colori.

L’appuntamento è per sabato 29 febbraio alle ore 16:30 nella consueta location di Sala Giovanni Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri.

La rassegna, patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, incontro dopo incontro, tutti ad ingresso gratuito, sta riscuotendo un successo ed una partecipazione sempre maggiore, merito di un lavoro approfondito di ricerca del Professor Castiello, che con passione e dedizione è riuscito a richiamare un gruppo davvero nutrito di appassionati.

“Mi complimento con il Professor Michele Castiello per il successo che sta ottenendo la rassegna dedicata ad un’icona del cinema come Monica Vitti – ha detto l’Assessora Federica Battafarano – in questo incontro, avremo il piacere di ospitare inoltre un altro esperto di cinema, il Docente Alessandro Alfieri dell’Accademia delle Belle Arti di Roma, che insieme al Professor Castiello offrirà al pubblico una panoramica ancor più completa del film in proiezione. Un appuntamento pregiato per tutti gli appassionati di cinema che siamo felici di ospitare nella nostra città”.