Cerveteri, domenica ingresso gratuito al Museo e alla Necropoli della Banditaccia

CERVETERI – Domenica 4 settembre l’ingresso al Museo Nazionale Cerite e alla Necropoli Etrusca della Banditaccia a Cerveteri sarà gratuito.

In concomitanza con l’iniziativa “#domenicaalmuseo”, che prevede la gratuità in tutti i siti archeologici dello Stato nella prima domenica di ogni mese, il Comune di Cerveteri in collaborazione con Artemide Guide, propone due visite guidate straordinarie: una al mattino, alle ore 10:30, alla Necropoli Etrusca della Banditaccia, e una al pomeriggio, alle ore 18:00, al Museo Nazionale Cerite.

Per informazioni e costi delle visite guidate, rivolgersi al Punto di Informazione Turistica sito in Piazza Aldo Moro oppure contattare il numero 0699552637 o scrivere a pitcerveteri@gmail.com