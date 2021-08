Cerenova, in Via Veio l’International Street Food Italia

CERVETERI – L’International Street Food Italia fa tappa a Marina di Cerveteri. Da venerdì 6 a domenica 8 agosto in Via Veio a Cerenova, tre giorni dedicati al cibo, alla ristorazione, con prodotti provenienti da ogni angolo del mondo e degustazioni di Birre Artigianali prodotte nei migliori microbirrifici.

L’evento, patrocinato dall’Assessorato alle Attività Economiche e Produttive, si inserisce in un ciclo di iniziative organizzate nella Frazione Balneare dallo stesso Assessorato, che quest’anno hanno avuto inizio con la Notte Bianca tenutasi nel mese di luglio.

Stand aperti a partire dalle ore 17:00, con gusti, sapori, specialità culinarie e tutti gli ingredienti per trascorrere in famiglia o con gli amici una serata diversa, all’aria aperta e a pochi metri dalle attività commerciali del territorio.

“Proseguono le attività che come Assessorato alle Attività Economiche e Produttive sto mettendo in atto nel territorio ed in particolar modo nella Frazione di Cerenova – dichiara l’Assessore Luciano Ridolfi – dopo 18mesi davvero drammatici per l’economia di ogni città italiana, ci tenevo a proporre un evento che potesse stimolare le famiglie, i ragazzi, ad uscire di casa e di tornare a vivere, seppur con numerose limitazioni dettate dalla pandemia ancora in corso, la vita di prima. Come sempre, l’International Street Food Italia, una manifestazione che già negli scorsi anni ho avuto modo di poter proporre a Cerenova, saprà deliziarci con tanti prodotti. Vi aspetto numerosi, ma soprattutto rispettosi delle vigenti normative anti-covid. Pertanto, si raccomanda di portare con se la mascherina protettiva e di attenersi scrupolosamente alle regole di distanziamento sociale”.

Il personale incaricato dalla International Street Food Italia sarà presente all’interno dell’area attrezzata al food e provvederà a far sì che vengano garantite le norme di distanziamento e ad igienizzare frequentemente aree e postazioni.