CIVITAVECCHIA – “Il Paese che Vorrei” invita alla visione del film-inchiesta sulla sanità pubblica.

Venerdì 5 maggio, ore 20,30 presso la sala Buonarroti a Civitavecchia, si proietta infatti il docu-film “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando”.

Saranno presenti i due registi Federico Greco e Mirko Melchiorre, che animeranno il dibattito successivo.

L’inchiesta si muove su due binari narrativi, uno riguarda i tagli e le privatizzazioni al Servizio sanitario nazionale, esemplificati dalla chiusura dell’ospedale di Cariati, Comune della costa ionica in provincia di Cosenza. L’altro allude alle repressioni avvenute nel 1965 a Giacarta in cui furono massacrati oltre 500mila persone, comunisti militanti o presunti tali e minoranze etniche e religiose. Da allora “Giacarta” ha finito per indicare la repressione di governi e di movimenti di sinistra a partire dal periodo della guerra fredda.

In entrambe le storie si racconta di un’aggressione di tipo neoliberista allo Stato democratico, a cui viene imposto il ridimensionamento dei servizi statali che consente alle multinazionali di conquistare importanti asset pubblici, sanità in primo luogo.

Il Paese che Vorrei invita tutti alla visione del film e a riflettere sulle parole rilasciate dai due registi secondo cui “l’antipolitica è un errore”, che è invece necessario fare politica tutti i giorni, dal basso oltre che nelle istituzioni. In questo la stampa e il cinema possono aiutare: “L’interesse del pubblico esiste: se le persone vedono una cosa raccontata sullo schermo, poi si sentono in diritto di parlarne. E di lottare.”