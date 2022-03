“C’è Tempo – Ti racconto la mia storia” al Teatro Spazio Granari Off

CIVITAVECCHIA – Il tour di “C’è Tempo – Ti racconto la mia storia” arriva in città. Si tratta di un evento che si terrà sabato 2 Aprile alle ore 21:00 al Teatro Spazio Granari Off e che prevede due momenti: nella prima parte una performance teatrale insieme a Shinsei Taiko Project che racconta la storia oncologica della protagonista Laura Marziali, che affronta diverse tematiche tra cui il difficile percorso di cura, le riflessioni sulla malattia, il corpo che cambia, l’importanza di avere sul proprio percorso medici, caregivers, persone che amano e che curano; nella seconda parte una breve conferenza informativa e divulgativa in materia oncologica insieme al Dr. Giovanni Delli Carpini (ginecologo), alla Dr.ssa Lisa Vicenzi (radioterapista), alla Dr.ssa Michela Iacono (psicologa), ad Angelo Lucignani (Presidente A.D.A.M.O. Onlus), Marco Cucinotta e Tiziano Leonardi (Associazione In The Clauds) moderata da Clara Marziali.

“La mission dell’evento è quella di informare circa la prevenzione, la ricerca, le cure oncologiche, la disabilità e l’importanza dei supporti psicologici – spiegano gli organizzatori – Ci farebbe piacere la partecipazione di tutta la cittadinanza; la tematica della prevenzione è molto importante per chiunque, soprattutto per le giovani generazioni”.

Ingresso con un contributo associativo di 8 euro (e tessera associativa di 2 euro). Parte del ricavato verrà destinata a progetti ed eventi in ambito oncologico a cura di C’è tempo OdV.

Per maggiori scrivere a: cetempotour@gmail.com

Per prenotare il proprio posto: billetto.it