Cartellone natalizio: domani alla Marina apre la pista di pattinaggio

CIVITAVECCHIA – Dopo il successo dello spettacolo di fine anno a piazza Fratti e del Concerto di Capodanno, targato Fondazione Cariciv, al teatro Traiano, il cartellone natalizio procede con altri eventi.

Domani, alle ore 10, in piazza della Vita, è prevista l’apertura della pista di pattinaggio: appuntamento alla Marina, alle ore 10.

Restano aperte la Mostra dei Presepi all’Antica Rocca e quella dei giocattoli d’epoca alla Chiesa San Giovanni di Dio in piazza Calamatta.

Fa registrare ulteriori appuntamenti anche Fiabe a Natale a corso Centocelle: domani, 3 gennaio, tocca alla Lampada di Aladino mentre sabato, 4 gennaio, c’è l’Elfo Piripò e le Notti d’Oriente (in entrambi i casi alle 16.30).

Infine, per gli amanti delle sette note, l’appuntamento della Cittadella della Musica sabato 4 gennaio, alle ore 18, con l’esibizione del corpo polifonico Musikanten.

