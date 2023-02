“Caravaggio e il cinema” sabato 4 febbraio al Centro di arte e cultura di Ladispoli

LADISPOLI – “Sabato 4 febbraio, presso il Centro di arte e cultura, si svolgerà un evento che intende rilanciare ancora una volta il saldo legame tra Caravaggio ed il territorio di Ladispoli. Una manifestazione che coniugherà la mostra dei dipinti di Michelangelo Merisi con un convegno sulle recenti tesi sulle ultime ore vissute dal grande pittore dopo essere sbarcato al Castello di Palo”.

Le parole sono dell’assessore alla cultura Margherita Frappa che ha presentato l’evento “Caravaggio e il cinema”, patrocinato gratuitamente dall’amministrazione comunale di Ladispoli, in programma per tutta la giornata di sabato 4 febbraio nelle sale della struttura di via Palo Laziale.

“Da vari anni – prosegue l’assessore Frappa – le molte iniziative intraprese dagli artisti locali hanno permesso di rafforzare la tesi che Caravaggio possa aver trovato la morte sulle sponde dell’attuale Ladispoli e non sulla spiaggia di Porto Ercole come racconta la versione tradizionale. Il recente film “L’ombra di Caravaggio” del regista Michele Placido ha rappresentato un passaggio significativo, nell’ultima scena infatti il pittore viene ucciso nel castello di Palo”.

“L’amministrazione – sottolinea la delegata all’arte, Felicia Caggianelli – ha sostenuto questa rivendicazione non solo patrocinando varie iniziative ma anche con atti concreti come il posizionamento di una grande targa all’ingresso nord della città dove si ricorda che Ladispoli fu l’ultimo approdo di Caravaggio. Oppure con l’installazione di una cartellonistica turistica sul lungomare di Marina di Palo ed in altre zone del territorio. L’evento del 4 febbraio sarà un nuovo tassello del mosaico culturale e storico che sta permettendo una nuova lettura dei fatti che caratterizzarono gli ultimi giorni di Michelangelo Merisi. Con l’accattivante tema di come il cinema e la televisione abbiano raccontato la tormentata esistenza di uno dei più grandi pittori al mondo. Grazie agli organizzatori per questo interessante evento”.

La mostra delle copie museali di Caravaggio, realizzate dagli artisti locali, si aprirà alle ore 10. Il dibattito, alla presenza del sindaco Grando, dell’assessore alla cultura Margherita Frappa, e di illustri relatori, inizierà alle ore 16,30. Al termine è prevista una degustazione gratuita di prodotti tipici offerta dall’Associazione 3.0. Ad accogliere i visitatori ci saranno gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli.