“Cantautori italiani e…” porta 1500 euro a La Casa di Cristina

CIVITAVECCHIA – Millecinquecento euro a La Casa di Cristina Onlus. Questo il ricavato della serata di beneficenza abbinata alla nona edizione di “Cantautori italiani e…”, che si è tenuta qualche giorno fa al Traiano. A renderlo noto sono stati gli organizzatori, che hanno ricevuto già durante la serata l’apprezzamento per la riuscita dell’evento da parte dell’Assessore alla Cultura Simona Galizia, dell’Assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli e della presidente dell’associazione beneficiaria, Antonella Olivetti.

In un teatro gremito, la serata ha avuto come ospiti alcune scuole di danza cittadine e cantanti come Sabrina Marciano (ancora oggi protagonista del musical “Mamma mia”), Irina Arozarena (vocalist di Marcello Cirillo, Tony Esposito e Ivana Spagna), Alisia Lucignani (figlia dell’indimenticata Lorena Scaccia) e Luca Petronilli (altro talento cittadino, dalle selezioni di “Amici”). Ha presentato Nicoletta Scirè, al coordinamento artistico danza Elisabetta Senni, direzione artistica Giulio Castello con organizzazione Il Mosaico.

A fine spettacolo, oltre a Cristina Mencarelli, è stato ricordato il ballerino campione del mondo di balli standard Luca Leoni, che proprio quel giorno avrebbe compiuto quaranta anni.