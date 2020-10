“Canosa di Puglia on the road” al Nuovo Gassman

CIVITAVECCHIA – Sabato 17 ottobre, un gradito ritorno al Nuovo Sala Gassman. Sul palco del Teatro cittadino, Michele Paulicelli. Lo storico autore ed interprete di “Forza venite Gente”, forte delle sue origini ripercorrerà le canzoni dei suoi inizi, in “Canosa di Puglia on the road”. Ad accompagnarlo sul palco in questo viaggio in dialetto pugliese (e dintorni) saranno Mario Vicari al piano, Mariano Perrella dei Pandemonium alla chitarra e due vocalist quali Rita Tomasseti Galdieri e Claudia Nigro. Due le repliche in programma (alle ore 18.00 ed alle ore 20.00). Protocollo anti Covid rispettato; spettacolo godibile in tutta sicurezza. Prenotazioni (obbligatorie). Questi i contatti utili: 0766.672382, 328.1224154, botteghino@nuovosalagassman.it.