Bracciano, arriva il teatro all’aperto: corsi gratuiti per i ragazzi

BRACCIANO – Sarà un percorso teatrale dedicato ai ragazzi di Bracciano quello che si terrà ogni Giovedì dalle 18 alle 20 presso la suggestiva location “Torrione della Sentinella”. Un corso gratuito promosso dal Comune di Bracciano che potrà far decollare la fantasia dei più giovani e garantire qualche ora piacevole.

Un percorso di cui l’amministrazione è entusiasta: “Due ore di cultura e arte – dice il sindaco Armando Tondinelli – di cui potranno approfittare i nostri giovani. Il messaggio di questi appuntamenti è di responsabilità perché ricorda di indossare le protezioni individuali ma al contempo invita a trascorrere un pomeriggio di svago nella pratica dell’arte teatrale”.

Appuntamento dunque giovedì dalle 18 alle 20 per un corso totalmente gratuito organizzato dalla compagnia teatrale di Blue in the Face.

