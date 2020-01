Arriva “Il capo degli ignoranti”

CIVITAVECCHIA – Martedì 7 gennaio, alle ore 21.00, presso la Sala Virginia del Polo Culturale Taj Lucia, appuntamento con “Il capo degli ignoranti”, spettacolo teatrale scritto e diretto da Pierfederico Bianchi.

Si tratta di un atto unico sviluppato in un contesto lavorativo onirico, dove diverse figure operano al solo scopo di apparire. In una moderna frammentazione del pensiero entra in scena un uomo bisognoso e costretto a dover chiedere per continuare a vivere dignitosamente. L’uomo dovrà superare diversi equivoci, occasioni e flirt, in una continua sfida tra la sua etica e il mondo aziendale e capitalista che lo circonda. Riuscirà a trovare le forze e i mezzi per riuscire nel suo intento?

Con:

Elena Rumolo

Gian Marco De Fazi

Chiara Pitocchi

Pierfederico Bianchi

Susanna Rotondo

Erika Giannella

L’entrata a offerta libera, è consigliata la prenotazione al n. 366.5018912