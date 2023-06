Aquafelix inaugura la nuova stagione con “Aspides” lo scivolo con il cono più grande d’Italia

CIVITAVECCHIA – “Scivola sullo scivolo dal cono più grande d’Italia e coinvolgi i tuoi amici in una gara super adrenalinica da fare in coppia. Aquafelix, il parco acquatico di Civitavecchia immerso nella natura tra prati in fiore, aree picnic e tante aree dedicate al divertimento e al relax, inaugura la nuova stagione con l’arrivo di “Aspides”, lo scivolo mozzafiato con un coloratissimo cono dal diametro di oltre 16 metri. Una sfida avvincente sul gommone lanciato per oltre 300 metri. Si tratta della prima attrazione costruita ad Aquafelix dalla sua apertura, avvenuta circa 25 anni fa, che sarà inaugurata l’8 giugno per la gioia di grandi e piccini che avranno l’opportunità di vivere una esperienza sensoriale all’aperto e al chiuso con tante scintillanti luci multicolor lungo il tragitto che non sarà, quindi, mai completamente al buio. Grande soddisfazione da parte del direttore generale Alex Mata: “Siamo orgogliosi di questo investimento molto importante per l’azienda, che vuole continuare ad offrire esperienze uniche ai propri visitatori, investire per incentivare il turismo locale e non solo. A tal proposito l’offerta sarà incrementata da una serie di spettacoli, sia diurni che notturni, ed attività fantastiche per un divertimento formato famiglia “. Sabato 10 giugno, inoltre, prevista la presenza delle istituzioni e del Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, per ufficializzare la nuova attrazione di sicuro richiamo turistico per i giovani appassionati che amano il brivido”