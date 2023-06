CIVITAVECCHHIA – Si svolgerà venerdì 30 giugno alle ore 17,30, presso la sala della Compagnia Portuale a Civitavecchia, la conferenza dibattito ” No all’ autonomia regionale differenziata, no alla dissoluzione dell’Italia” promossa dall’ANPI sede di Civitavecchia e dal Comitato Cittadino No Autonomia differenziata. Interverranno il Prof. Gaetano Azzariti ordinario di Diritto Costituzionale e la Prof.ssa Marina Boscaino portavoce NO AD.