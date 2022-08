Andrea Perrozzi torna all’Arena Gassman con “Se io fossi un angelo”

CIVITAVECCHIA – Dopo il grande successo riscosso con “Cantastelle”, Andrea Perrozzi tornerà sul palco dell’Arena Gassman con il suo nuovo incantevole spettacolo “Se io fossi un angelo”, sabato 3 settembre alle ore 21:00.

Sinossi. “Se io fossi un angelo” è la storia di Domenico Sputo, nome usato come pseudonimo da Lucio Dalla in diverse occasioni. Nella storia Domenico è un geometra, musicista e molto altro ancora: un uomo buffo, timido e dalla grande umanità, che aspetta in casa l’arrivo di un gruppo di amici per passare una serata insieme. L’attesa è inspiegabilmente lunga e si trasforma in un pretesto per raccontarsi: affacciato alla finestra osserva, ricorda e giudica passanti e vicini di casa, mentre in sottofondo le più belle canzoni di Lucio Dalla colorano la storia (Se io fossi un angelo, Anna e Marco, Attenti al lupo, Felicità, 4 marzo 1943, Piazza Grande…). Atto unico brillante, nato dalla penna di Elisabetta Tulli, inserisce Andrea Perrozzi nella cornice più giusta per le sue corde istrioniche e musicali.

Orario botteghino: 17:00 / 20:00, dal lunedì al venerdì.

Info e prenotazioni al 328 1224154