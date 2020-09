Anche l’artista civitavecchiese Max Petronilli ospite a Tarquinia per Briciole di Bellezza

CIVITAVECCHIA – Svelati i nomi che saranno presenti al dibattito artistico-culturale del prossimo 18 Settembre sui temi di Unesco Resiliart: tra di essi spicca anche quello del cantante Max Petronilli.

Il 18 Settembre infatti lo scrittore e filosofo Filippo Cannizzo, coordinatore per l’Italia del progetto Unesco “ResiliArt”, sarà a Tarquinia, invitato da Laura Liguori ed Alberto Tosoni ed ospitato la Società Tarquiniense di Arte e Storia, nella suggestiva cornice della Lizza della Torre di Dante. Cannizzo presenterà alla cittadinanza il suo libro best seller “Briciole di bellezza: dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese”, e poi si aprirà un dialogo sull’attuale situazione dell’arte e della cultura, che vedrà l’intervento di ospiti d’eccezione: Leandro Piccioni, Max Petronilli, Luigi De Pascalis, Giannino Tiziani, Alessandra Sileoni, Annibale Izzo. Nomi che non hanno bisogno di presentazioni e che sono identificativi del mondo della musica, della scrittura, dell’arte, dell’archeologia, del teatro.

L’evento, un cenacolo intellettuale davvero unico nella sua varietà, a cui è aperto l’invito a tutti ma in particolare a chi si dedichi ad arte e cultura, si terrà il 18 Settembre alle ore 18:00.