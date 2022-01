“Alle origini di Santa Marinella”: quattro mesi di iniziative a partire dal 9 gennaio

SANTA MARINELLA – A cominciare dal 9 gennaio Santa Marinella, “Città della Cultura 2021”, avvia un importante programma di iniziative culturali destinato ad avvicinare i cittadini alla conoscenza delle più antiche origini della propria città. Un ricco calendario prevede, fino al 25 aprile, numerosi eventi tra i quali un ciclo di conferenze, visite, escursioni e trekking alla scoperta del territorio, insieme ad una nuova edizione delle giornate di rievocazione storica di “Castrum Novum Revivit” e due interventi di ripulitura e valorizzazione di siti archeologici. Il programma è stato appena presentato nella nuova sede comunale dal sindaco Avv. Pietro Tidei, dalla delegata Paola Fratarcangeli e dal direttore del Polo Museale Civico Dott. Flavio Enei che lo ha elaborato in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite.

Di notevole livello i relatori delle interessanti conferenze che avranno luogo nella nuova sala del consiglio comunale alle ore 17 con ingresso libero fino ad esaurimento posti: si inizierà il 28 gennaio con le seguenti date: Venerdì 28 Gennaio “Regge vicino al mare. Le grandi residenze aristocratiche romane sul litorale etrusco e latino” Prof. Paolo Carafa (Università La Sapienza di Roma); Venerdì 11 Febbraio “La conoscenza del mondo etrusco tra pubblico e accademia” Dialogo sul libro “Etruschi. Breve introduzione storica” Prof. Enrico Benelli (Università di Roma Tre); Venerdì 4 marzo “Aumenti attesi del livello marino nel Mediterraneo nel 2100: implicazioni sulla costa di Pyrgi” Dott. Marco Anzidei (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia); Venerdì 11 marzo “Archeologia subacquea negli alti fondali: presentazione di alcuni casi di studio” Dott.ssa Barbara Davidde (Soprintendente Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo); Venerdì 8 Aprile “Le ricerche della Sapienza a Pyrgi: scavi in corso e progetti di valorizzazione nel porto e nel grande santuario etrusco” Prof.ssa Laura Michetti (Università la Sapienza di Roma); Venerdì 22 Aprile “La colonia romana di Castrum Novum alla luce delle recenti scoperte” Dott. Flavio Enei (Polo Museale Civico di Santa Marinella).

Nello stesso periodo, dal 16 gennaio in poi si potrà andare alla scoperta del territorio con numerose visite guidate: Domenica 16 Gennaio I ponti dell’antica via Aurelia (Ponti di via Roma, Largo Impero, Apollo) (Dott. Flavio Enei) Domenica 30 Gennaio I reperti di Santa Marinella nel Museo Nazionale di Civitavecchia (Dott. Alessandro Oggiano) Sabato 26 Febbraio Il Museo Marconiano e Torre Chiaruccia (Dott. Livio Spinelli) Domenica 27 Febbraio Il tempio etrusco di Punta della Vipera (Dott. Stefano Giorgi)

Domenica 27 Marzo Il Castello di Santa Severa e i suoi Musei (Dott. Flavio Enei) Domenica 3 Aprile Le ville liberty di Santa Marinella (Alessandro Oggiano) Domenica 10 Aprile Castrum Novum: storia e archeologia di una colonia romana (Dott. Flavio Enei). Dal 6 marzo inizieranno anche le escursioni e i trekking: Domenica 6 Marzo Anello di Santa Maria Morgana (Alessandro Oggiano); Domenica 13 Marzo “La necropoli di Pian Sultano” (Mariano Precetti e Stefano Carrano); Domenica 20 Marzo L’abitato etrusco della Castellina del Marangone (Dott. Glauco Stracci); Domenica 17 Aprile Castelsecco, la villa romana ed il Casale di Prato Rotatore (Alessandro Oggiano); Domenica 24 e lunedì 25 Aprile dopo il notevole successo della prima edizione si ripropone “Castrum Novum Revivit” la seconda edizione delle giornate di visite guidate, didattica e rievocazioni storiche nell’area archeologica di Castrum Novum.

Infine, per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio storico archeologico del territorio si prevede, a cura dei volontari del GATC la ripulitura dei siti del Ponte di Apollo presso la foce del fosso di Castelsecco e del tempio etrusco di Punta della Vipera in località Prato del Mare.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita, su prenotazione fino ad esaurimento posti (Green pass e mascherina obbligatori).

Informazioni e prenotazioni

GATC presso “Polo Museale Civico di Santa Marinella”

Castello di Santa Severa Tel. 392.3025990 – 0766.571727 – Mail: gatc38@gmail.com