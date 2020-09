Alla marina di Civitavecchia impara l’inglese pattinando con la Cv Skating

CIVITAVECCHIA – Si sta svolgendo in questi giorni, dal 7 al 21 settembre, presso la Marina di Civitavecchia il progetto “Impara l’inglese pattinando”, organizzato dalla Cv Skating con il contributo della Regione Lazio ed il patrocinio del Comune di Civitavecchia.

Dalle ore 16 alle ore 19 le due istruttrici della Cv Skating Martina Mori (laureate in Scienze Motorie) e Laura Giannini (laureata in Lingue) organizzano tre lezioni (orari: 16-17, 17-18, 18-19) in cui insegnano ai piccoli atleti i rudimenti dell’inglese e del pattinaggio in linea. In ogni ora possono essere presenti massimo 10 partecipanti.

Il progetto, interamente gratuito per i fruitori, è finanziato dalla Regione Lazio tramite il bando pubblico “Outdoor education”.

“Ringraziamo la Regione Lazio ed il Comune di Civitavecchia per averci dato fiducia – spiega il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – è un bel modo per tornare a fare sport dopo lo stop imposto dal coronavirus e l’abbinamento ‘sport+inglese’ può servire a stuzzicare la curiosità intellettuale e motoria dei nostri piccoli concittadini. Siamo orgogliosi di questo progetto e del bel lavoro che si sta realizzando”.

“Supportare lo sport di base è per noi prioritario – spiega il delegato allo sport del Comune di Civitavecchia, Matteo Iacomelli – e l’iniziativa della Cv Skating è senz’altro lodevole. Sono personalmente passato a dare i saluti del Comune sia alle famiglie che usufruiscono di questi corsi, sia ai lavoratori della società sportiva che sono molto professionali. Civitavecchia si conferma fucina di eventi e con tante realtà sportive di assoluto livello”.

Per partecipare è consigliata la prenotazione tramite whatsapp al numero 320-0263252.