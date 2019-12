Alla Cittadella della Musica le “Note di Natale” della Ponchielli

CIVITAVECCHIA – L’Assessorato alla Cultura di Civitavecchia in collaborazione con l’Associazione Musicale Ponchielli presentano “Note di Natale”, concerto tenuto dall’orchestra di fiati della Ponchielli nell’ambito dei festaggiamenti natalizi organizzati dall’Amministrazione Comunale cittadina.

Il concerto si terrà presso la Cittadella della Musica venerdì 20 dicembre alle ore 18.30 con ingresso libero. I musicisti presenteranno un repertorio vario che spazierà da brani classici a celebri colonne sonore e brani originali per fiati, non mancheranno brani dal sapore natalizio che ci faranno entrare in pieno nel clima festivo e, per gli appassionati della lirica ci sarà modo di assaporare le melodie dalla Vedova Allegra e per finire il celebre Libiam né lieti calici dalla Traviata interpretati dalla voce dei cantanti della Ponchielli che il giorno successivo, sabato 21, saranno impegnati in un concerto vocale natalizio presso la Chiesa della Stella a piazza Leandra alle ore 17.30 organizzato dall’Arciconfraternita del Gonfalone.