Alex Britti big dell’estate santamarinellese

SANTA MARINELLA – Concerti, spettacoli musicali e di cabaret animeranno le serate estive di Santa Marinella fino al prossimo mese di settembre. Artisti, cabarettisti, danzatori e cantanti, da Alex Britti a Nesli, dai tenori della Scala ai ballerini dell’AID che si esibiranno sui palchi allestiti nel centro storico della cittadina, Piazza Trieste, Largo Gentilucci, paladeangelis e il campo sportivo di Via delle Colonie.

La rassegna, illustrata dal delegato al turismo Pierluigi D’Emilio, è stata illustrata solo ieri perché è stato necessario attendere l’arrivo dei finanziamenti, ottenuti grazie alle partecipazioni ad alcuni bandi e all’intervento di alcuni enti in particolare del Ministero dei Beni Culturali che ha finanziato gli eventi dedicati alla musica lirica, della Regione per 8.000 euro e dell’Enel per 30.000. “Sono riuscito proprio sul fotofinish ma in perfetta coincidenza con il periodo di maggiori presenze turistiche sul nostro territorio, ad allestire un programma di eventi – dice il delegato al turismo D’Emilio – che saranno tutti a ingresso gratuito e soprattutto organizzati nel pieno rispetto delle norme Covid, con i previsti distanziamenti e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine per tutto il pubblico e per l’intera durata dello spettacolo, questo perché oltre al divertimento, è necessario garantire la sicurezza dei nostri abitanti e dei villeggianti”.

Il primo appuntamento in programma è per l’11 agosto nella location di Piazza Trieste con lo spettacolo di cabaret di Alessio Avitabile. Il 13 agosto, ma in Largo Gentilucci in programma Il Gran Gala operistico con l’esibizione di soprani e tenori del Teatro alla Scala di Milano e con il Coro Lirico Italiano reduce dai successi ottenuti in tutti i principali teatri d’Europa.

Musica dal vivo e ritmi coinvolgenti per la notte del 14 agosto, quando, sempre in Largo Gentilucci si esibirà con il suo gruppo di musicisti la cantante cubana Irina Arozerena in attesa dell’immancabile spettacolo di Fuochi di artificio che sarà visibile dalla Passeggiata a mare. Non sarà possibile però sostare sulla terrazza il cui accesso sarà interdetto per evitare assembramenti, e il pubblico dovrà rimanere sui marciapiedi e lungo via Aurelia che, per l’occasione sarà chiusa al traffico.

Ancora uno spettacolo di cabaret per la sera del 18 agosto con le Carta Bianca.

Dal 20 al 23 agosto debutta la prima edizione del workshop Arte Expo ospitata nella zona dell’isola pedonale del centro storico con spettacoli di Danza, concerto dei ragazzi dei Mojo Dogs, esposizioni di oggetti d’arte e artigianato ed un percorso enogastronomico di prodotti della zona.

Nuovo appuntamento con la musica d’autore sabato 29 agosto con l’esibizione di “Tre tenori e un pianista”.

Primo grande concerto in programma allo stadio comunale il 31 agosto con l’arrivo a Santa Marinella del cantautore Alex Britti, mentre il 5 settembre ad esibirsi sempre al Campo sportivo sarà il cantautore Nesli.

