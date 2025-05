Al via la prima edizione del concorso “La Pizza coperta civitavecchiese”

CIVITAVECCHIA – Nel paniere delle specialità tradizionali di Civitavecchia, anche la Pizza coperta rappresenta il meglio della gastronomia locale. La sua preparazione caratterizzata da una spiccata ma piacevole piccantezza è un ottimo fuoripasto da gustare anche fredda e

perfetta da portare in spiaggia o per picnic all’aperto.

Proseguendo nell’azione di valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali di Civitavecchia intrapreso ormai da tempo per promuovere le specificità territoriali connesse al patrimonio agroalimentare della città, la Pro Loco di Civitavecchia e la Confraternita dell’antica zuppa di pesce e della Cucina tradizionale civitavecchiese, promuovono la prima edizione del concorso “La Pizza coperta civitavecchiese”.

“Dopo il successo delle precedenti iniziative organizzate nei mesi scorsi e proseguendo nell’intento di valorizzare le tipicità cittadine, abbiamo voluto promuovere questo nuovo concorso, organizzato insieme alla Confraternita della Cucina Tradizionale Civitavecchiese dedicato ad un’altra preziosa preparazione tradizionale – afferma la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi.

Per aderire all’iniziativa è necessario inviare una mail di iscrizione all’indirizzo tradizioni@prolococivitavecchia.com entro le ore 24.00 del 23 giugno p.v. indicando nell’oggetto: Partecipazione al concorso “La Pizza coperta civitavecchiese” e specificando

il proprio nome e cognome e un contatto telefonico.

La consegna del prodotto accompagnato dall’elenco degli ingredienti utilizzati, avverrà il giorno 26 giugno aprile dalle ore 10,00 alle 13,00 presso il ristorante Tsade in via Enrico Toti, 13/15.

La premiazione delle tre Pizze che avranno ottenuto i migliori punteggi da parte della Commissione di valutazione avverrà nel pomeriggio di domenica 29 giugno presso lo stesso ristorante Tsade.

Info al n. 3513440202 e 3476419015