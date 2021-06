Al via il Tarquinia Jazz festival

CIVITAVECCHIA – Dopo un lungo periodo di fermo dovuto alla pandemia l’associazione WoW Records, in collaborazione con il comune di Tarquinia, presentano il Tarquinia Jazz Festival nella sua edizione estiva che vedrà 6 concerti per la prima volta nelle piazze di Tarquinia Paese e Tarquinia Lido.

I concerti si svolgeranno dal 25 giugno al 1 settembre in diverse piazze e luoghi del territorio tarquiniese, con l’intento di portare la musica in luoghi nuovi e suggestivi.

Il programma musicale è molto eterogeneo. Si parte il 25 giugno con il jazz legato alla tradizione dei grandi Standards Americani e Italiani del Quartetto di Elisabetta Antonini, una delle più grandi cantanti jazz italiane, vincitrice del prestigioso riconoscimento Top Jazz come miglior talento Jazz Italiano.

Il 7 luglio sarà il turno dello swing pieno di energia e sapienza del quintetto di Giorgio Cuscito, accompagnato da una band strepitosa che vede al suo interno anche il musicista nostrano Marco Guidolotti.

Il 21 luglio il duo Natascia Bonacci-Attilio Costa ci catapulterà nel mondo del blues con una formazione che da anni incanta il pubblico per la stupenda voce graffiante di Natascia e le straordinarie capacità chitarristiche di Attilio.

Il 4 agosto il gruppo The Lemon Three-O con special guest Filippo Bianchini capitanato da Silvia Manco, pianista e cantante, presenta il suo viaggio musicale The Italian Songbook, all’interno del quale sono presentate alcune delle bellissime melodie che hanno fatto la storia della musica italiana in chiave Jazz.

Il 19 agosto il giovane talento del sax Vittorio Cuculo presenterà il suo nuovo lavoro discografico accompagnato dal suo quartetto. La band vede alla batteria la leggenda del jazz italiano Gegè Munari.

La manifestazione si chiuderà il 1 settembre, con il concerto del quartetto Convergenze Parallele con la voce di Emilia Zumener che ci accompagnerà in un viaggio nella meravigliosa musica del grande Pino Daniele.

L’evento si svolgerà con posti contingentati e seguirà tutte le normative in materia di prevenzione covid-19.