Al Tibidabo Beach di Tarquinia Lido, il 30 luglio, il primo appuntamento di “TipiCI da Spiaggia”

TARQUINIA – La bellezza del litorale tarquiniese si unisce alla scoperta delle specialità enogastronomiche locali. Al Tibidabo Beach di Tarquinia Lido il 30 luglio è in programma il primo appuntamento della terza edizione di “TipiCI da Spiaggia”, la manifestazione ideata dal Sindacato italiano balneari (Sib) aderente a Fipe/Confcommercio, in collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani.

Dalle 17, all’interno dello stabilimento, le eccellenze dell’azienda vitivinicola Terre Giorgini Santa Maria, del frantoio Olitar e dell’Orto della Farnesiana saranno le protagoniste in uno spazio espositivo per promuovere la tradizione enogastronomica della cittadina tirrenica.

“Olio, vino, frutta e verdura del territorio tarquiniese faranno bella mostra di sé in un accogliente stand – afferma la presidente del SIB Tarquinia Marzia Marzoli – L’iniziativa vuole valorizzare il buon cibo nelle imprese balneari e far incontrare direttamente i produttori e i consumatori. Mi riferisco, in modo particolare, ai turisti italiani e stranieri che in queste settimane frequentano la nostra località”.

La seconda giornata di “TipiCI da Spiaggia” si terrà sempre al Tibidabo Beach il 27 agosto, quasi al termine della stagione balneare.

“A ricordare che le eccellenze agroalimentari e i litorali Made in Italy – conclude Marzoli -, ovvero mare e cibo, da sempre, costituiscono il sinonimo perfetto di vacanza capace di attirare ogni anno milioni di turisti sulle coste della nostra Penisola”.