Al Nuovo Gassman torna la Stagione bambini con “Biancarosa e l’orso”

CIVITAVECCHIA – Domenica 16 gennaio alle ore 15:00 tornerà al Sala Gassman la Stagione Bambini, già molto apprezzata dal pubblico dei piccini e dei grandi.

Nel nuovo appuntamento verrà proposta dal simpaticissimo folletto Piripò la fiaba dei Fratelli Grimm “Biancarosa e l’orso” con l’adattamento e la regia di Simone Luciani.

La sinossi: “C’era una volta una famiglia di contadini, che abitavano in una misera capanna, abbellita da due cespugli di rose: uno era bianco come il latte, l’altro rosso come il sangue. Quando la donna che abitava la capanna diede alla luce due figlie, decise di chiamarle come i fiori che decoravano la sua casa: Biancarosa e Rosarossa. Una notte, mentre fuori infuriava una tempesta, le due ragazze sentirono bussare alla porta; la aprirono, e si trovarono davanti un gigantesco orso, intirizzito dal freddo. Piene di compassione, le ragazze lo fecero stendere accanto al fuoco e lo rifocillarono per bene”.

Prenotazioni 328 1224154.