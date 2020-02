Al Nuovo Gassman torna “Io so che tu sai che la famiglia non sa”

CIVITAVECCHIA – A grande richiesta torna sul nostro palcoscenico del Nuovo Sala Gassman una commedia all’insegna del buon umore, prodotta dalla Blue in the Face e già reduce da un grande successo. “Io so che tu sai che la famiglia non sa” di Gianluca Crisafi andrà nuovamente in scena sabato 15 (alle ore 21.00) e domenica 16 febbraio (alle ore 19.00) grazie ad un Cast nel quale figurano: Sacha Plara (inoltre alla regia), Patrizio De Paolis, Paola Moretti, Marcello Doviziani, Emilia Giulia Conte, Angelo Esposito, Alce Pierini ed Alessandro Volante.

“Che succede quando nella famiglia più onesta di tutte, tutti nascondono un segreto? Una famiglia normalmente folle o follemente normale – dipende dai punti di vista – il cui capostipite, Gianni Bona, un ricco uomo d’affari, non sa come dire ai suoi figli (Gabriele, Angela e Mia) che ha intenzione di risposarsi con una donna molto più giovane di lui che conobbe in Ecuador durante il primo viaggio da neo-scapolo poco dopo il divorzio con la prima moglie, madre dei suoi tre figli. Decide così di organizzare una cena coi fiocchi alla quale inviterà la sua prole con i rispettivi compagni (e l’aggiunta di una simpatica sorpresa) e coglierà l’occasione per annunciare il matrimonio. Quello che, però, non immagina affatto è che ogni componente della simpatica famiglia custodisce un enorme segreto e che tutti hanno deciso di approfittare della stessa cena per confessarlo, ma nessuno di loro sa come e quando vuotare il sacco. In un crescendo di equivoci e situazioni bizzarre e scioccanti, i Bona trasformeranno una riunione di famiglia nella cena più indimenticabile della loro vita”.

Prenotazioni: direttamente al botteghino del Teatro (fino a venerdì compreso, dalle 16:00 alle ore 20:00) o chiamando al 0766.672382 oppure ancora al 328.1224154.