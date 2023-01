Al Nuovo Gassman per i bimbi la fiaba di Tremotino

CIVITAVECCHIA – Il 2023 della Blue in the Face per i bimbi inizia con una fiaba raccontata da Piripò che porterà loro in un mondo da sogno. Domenica 22 gennaio alle ore 15:00 al Teatro Gassman andrà infatti in scena “Tremotino” dei Fratelli Grimm.

“Le vanterie di un mugnaio ubriacone spingono il Re a interessarsi alla sua bella figliola: l’uomo sostiene infatti che la ragazza sia in grado di tramutare la paglia in oro! Rinchiusa in una torre per svolgere l’impossibile compito, la povera fanciulla si appella alla Luna, ma a rispondere alla sua preghiera è un dispettoso folletto di nome Tremotino, che si offre di aiutarla. La magia ha sempre un prezzo, e l’aiuto costerà caro alla figlia del mugnaio…”

Info, come sempre, al 328 1224154. Orario botteghino: lunedì-venerdì,