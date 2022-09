Al Nuovo Gassman la commovente storia di Salvo D’Acquisto

CIVITAVECCHIA – In arrivo al Teatro Nuovo Sala Gassman uno spettacolo unico: “La foto del carabiniere”. Sul palco, un grandissimo interprete e regista – Claudio Boccaccini – racconterà un’esperienza personale in modo coinvolgente e molto emozionante, strappando anche dei sorrisi.

“Il 23 settembre del 1943 davanti al mare di Palidoro un vicebrigadiere dei carabinieri, il ventitreenne Salvo D’Acquisto, fu ucciso dalle SS. Il giorno prima, durante un’ispezione, era esplosa una cassa di munizioni uccidendo due soldati tedeschi. Un incidente; ma per i tedeschi l’episodio era da considerarsi un attentato e, come tale, andava vendicato con una rappresaglia. “La foto del carabiniere” è il ricordo vero di un protagonista della vicenda, il padre dell’autore e interprete, Tarquinio Boccaccini, che quella mattina del ’43 era tra quei ventidue uomini salvati dal gesto dell’eroico carabiniere. Una storia vera ed appassionante che vi farà ridere…..fino alle lacrime! Nell’estate del 1960 Claudio Boccaccini, all’epoca bambino, scopre che il papà Tarquinio conservava gelosamente, e ai suoi occhi misteriosamente, la foto di un giovane in uniforme nella sua patente di guida. Il piccolo ne chiede al padre la ragione e, dopo molte insistenze, riesce a farsi raccontare la storia del giovane carabiniere, Salvo D’Acquisto, della loro amicizia e del suo eroico sacrificio che, nel 1943, salvò la vita di Tarquinio e di altri 21 uomini innocenti. La struttura narrativa ripercorre gli anni di un’Italia ingenua e spensierata, fruga tra i ricordi di una tipica famiglia romana, quella dell’autore, e attraverso una serie di istantanee di “come eravamo” compone un quadro ricco di emozioni, di nostalgia e di aneddoti esilaranti. La forza evocativa del testo è quella dirompente di una storia “vera” lasciata in eredità da un padre e trasformata dal figlio in uno spettacolo teatrale nel quale si ride e ci si commuove con la

stessa intensità”.

Appuntamento a Teatro fissato proprio per il 23 settembre (venerdì) alle 21:00.

Orario del botteghino: lunedì / venerdì, 17:00 – 20:00.

Info al 328 1224154.