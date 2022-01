Al Nuovo Gassman la commedia frizzante degli “Sposini a New York”

CIVITVECCHIA – Prosegue la Grande Stagione del Teatro Nuovo Sala Gassman di Civitavecchia. Giovedì 27 e venerdì 28 gennaio alle ore 21:00 andrà infatti in scena “Sposini a New York”, con testo e regia di Patrizio De Paolis.

“Come può essere difficile la vita di due sposini giovanissimi soprattutto in una grande città come New York. In questa commedia dai toni frizzanti e dai ritmi serrati, si riderà della quotidianità che tutti noi potremmo vivere, tra suocere, cognate, nuore e simpatici amici di famiglia! Risate a non finire per una commedia imperdibile!”.

Sul palco, oltre a De Paolis, Chiara Tranquilli, Matteo Tuscolano, Vania Della Bidia, Alessandro Sparacino.

Info e prenotazioni al 328 1224154.