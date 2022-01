Al Nuovo Gassman “Il sapore dei mandarini”

CIVITAVECCHIA – Al Teatro Sala Gassman è tutto pronto per il nuovo imperdibile appuntamento della Stagione Ragazzi.

Giovedì 20 e – in replica – venerdì 21 gennaio andrà in scena “Il sapore dei mandarini”, spettacolo prodotto dalla Blue in the Face, scritto da Enrico Maria Falconi e avente la regia di Federica Corda. Sul palco, per tale gradito ritorno, oltre a quest’ultima ci saranno Chiara Tranquilli, Daniele Bonamano, Riccardo Spadone e Martina Crescentini.

“I mandarini ormai non hanno più lo stesso sapore per Renato, borghese in pensione che, per sentirsi meno vecchio, ha sposato una giovane russa in carriera (Anastasia) della quale è pazzamente geloso. Per amore è costretto a tollerare la presenza in casa della sorella di lei (Leila), donna disinibita e spregiudicata. Fortunatamente Renato trova conforto nel suo hobby, la modellistica militare, e nel tenero affetto di una figlia avuta da un precedente matrimonio (Giulia), che amoreggia con un meccanico che ha l’officina proprio vicino casa, (Marco). Un ritratto di famiglia allargata, simile a tante altre. Almeno così sembrerebbe fin quando non si verificano piccoli incidenti, comportamenti inconsueti che lasciano presagire ben altro scenario. Dietro la facciata di perbenismo e conformismo si celano risvolti drammatici impensabili e colpi di scena che rovesceranno completamente il punto di vista dello spettatore”.

Inizio: ore 21:00.

Titolo d’ingresso: 5 euro. Prenotazioni al 328 1224154.