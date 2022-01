Al Nuovo Gassman il “Mistero buffo” secondo Gianni Pontillo

CIVITAVECCHIA – In arrivo al Teatro Nuovo Sala Gassman “Mistero Buffo”, un classico intramontabile ed irresistibile del grande Dario Fo portato in scena e diretto da Gianni Pontillo.

“Uno spettacolo che cattura dall’inizio alla fine con un gioco di mimica, linguaggio onomatopeico, grammelot e ogni altro effetto farsesco tipico della Commedia dell’Arte. “Mistero Buffo”, sebbene si basi su antichi racconti popolari, è incredibilmente attuale, e ci offre una riflessione vivace sulle quotidiane ingiustizie, talmente quotidiane che si ripetono uguali da cinquecento anni e che hanno portato l’artista Dario Fo al conseguimento, nel 1997, del più importante Premio mondiale. Questa messinscena vuole essere un omaggio, ma anche una testimonianza di stima e di apprezzamento verso uno dei più grandi autori ed attori del panorama italiano. Uno spettacolo travolgente, pungente, provocatorio e divertente realizzato secondo la tradizione dei giullari medievali. Uno spettacolo per tutti, persino per i ragazzi, che troveranno l’uso del grammelot, ovvero di parole e suoni privi di significato, un gioco di strepitoso appeal teatrale”.

Lo spettacolo è stato rappresentato con grande successo, oltre che in Italia, anche in Lituania (Teatro nazionale di Vilnius), Algeria (Teatro Nazionale di Algeri), Cuba (Teatro Nazionale de L’Havana), Germania (Monaco di Baviera e Amburgo), Grecia (Atene), Brasile (Rio de Janeiro).

La messa in scena di Gianni Pontillo gli è valsa la Stella d’argento come miglior monologo al Festival Nazionale di Allerona nel 2015 e il Premio come miglior attore e miglior spettacolo alla Rassegna “Pop Comedy” di Roma nel 2016.

Due gli appuntamenti: sabato 15 gennaio alle ore 21:00 e, in replica, domenica 16 alle 19:00.

Prenotazioni al 3281224154.