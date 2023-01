Al Nuovo Gassman “E’ molto più di quel che vedi”

CIVITAVECCHIA – Giovedì 26 e venerdì 27 gennaio alle ore 21:00 al Teatro Nuovo Sala Gassman, “E’ molto più di quel che vedi”, nuova commedia prodotta dai ragazzi della Blue in the Face scritta da Enrico Maria Falconi per la regia di Filippo Granati e pronta a divertire ed emozionare.

Questo il Cast della commedia che si preannuncia quale irresistibile: Filippo Granati (nel ruolo di Luigi), Federica Corda (Maria), Martina Crescentini (Marinella), Davide Cantarini (Antonio), Daniele Bonamano (Marcello), Raffaele Testaguzzi (Augusto), Mattia Cadoli (Nicola), Alice Pierini (Laura), Roberta Boggi (Mamoska), Leonardo Ben Riane (Aldo), Flavia Pennesi (Francesca)A

Info al 328 1224154. Orario botteghino 17:00 -20.00.