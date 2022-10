Al Nuovo Gassman è l’ora di Jekyll & Hyde

CIVITAVECCHIA – Quando il dottore Henry Jekyll beve una pozione non sa che dovrà fare i conti col il doppio di sé stesso, il malvagio Edward Hyde, per rispondere a una semplice domanda: “Cosa si nasconde nell’anima umana?”

Un viaggio continuo tra scienza e follia, una lotta eterna tra bene e male. Uno spettacolo targato Blue in the Face che venerdì 28 e sabato 29 ottobre alle ore 21:00 al Nuovo Sala Gassman ripercorrerà uno dei più grandi classici della letteratura gotica: “Jekyll & Hyde – Il diavolo che è in me” con l’adattamento di Filippo Granati, all’esordio in qualità di sceneggiatore e regista. Oltre al lui, sul palcoscenico: Martina Crescentini, Simone Luciani, Matteo Tusculano e Matei Iftode.

Orari botteghino: lunedì-venerdì, 17:00 / 20:00. Info al 328 1224154.