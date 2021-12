Al Nuovo Gassman è l’ora del Gennaro Calabrese Show

CIVITAVECCHIA – Volete ridere senza sosta con uno spettacolo esilarante e comicissimo? Allora vi aspettiamo sabato 18 (alle ore 21:00) e domenica 19 dicembre (alle ore 19:00) con Gennaro Calabrese Show.

Questo, l’invito che giunge dal Nuovo Sala Gassman e che vi consigliamo caldamente di accogliere.

“L’Italia vista da mille voci…Reloaded. Un one man show autentico. Uno spettacolo unico nel suo genere, con numeri originali e un ritmo veloce e incalzante. Un vortice di ilarità, un susseguirsi di colpi ad effetto che inchiodano e sbalordiscono il pubblico. Più di un’ora di comicità, farcita di musica, monologhi e momenti di pura satira. Un artista a tutto tondo, che recita, balla e canta e che fa dell’imitazione un virtuoso strumento per lanciare scariche di battute, e sketch esilaranti. Durante lo spettacolo, Gennaro spazia, caratterizzando oltre 70 personaggi tra quelli più illustri del nostro Paese – dallo spettacolo, alla politica, dallo sport alla musica, affrontando temi ed argomenti di attualità – con pungente e leggera ironia. Non mancano gli omaggi ai grandi miti dello spettacolo, in un repertorio sempre in continua evoluzione. Un divertimento garantito e un coinvolgimento del pubblico costante e partecipato. Un imitatore…difficile da imitare”.

Prenotazioni al 328 1224154.